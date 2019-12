Os meias Giovanni e Rafinha provocaram o atacante Jenison, do Paraná Clube, durante a comemoração do acesso do Coritiba para a Série A. Em transmissão ao vivo no Instagram, ainda em Salvador, no ônibus saindo do Barradão para o hotel a dupla ironizou o jogador do rival. A publicação viralizou nas redes sociais.

“Como que é o nome do (camisa) nove do Paraná?”, perguntou Rafinha. Na sequência, Giovanni respondeu: “Não faço ideia’.

Depois, o vídeo seguiu com palavrões do camisa 7 coxa-branca e muitas risadas. ‘Quer levantar o caixão, respeita‘, completou Giovanni.

Em outro vídeo, Giovanni voltou a provocar o Tricolor. “Nem dando seis pontos vocês conseguiram subir para a Série A”, disse o jogador, em referência às duas derrotas do Coritiba para o rival durante a campanha da Série B.

Na vitória por 3×2 no primeiro turno, no Couto Pereira, o perfil paranista no Twitter usou Jenison, autor do gol decisivo daquele clássico, para provocar o Coritiba.

