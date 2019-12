A festa do Coritiba pela volta à Série A foi longe. Depois de chegarem no Aeroporto Afonso Pena recepcionados pela torcida, na manhã deste domingo (1), os jogadores do Coxa seguiram direto para o Couto Pereira, onde eram aguardados por mais alguns torcedores.

Em clima bastante descontraído, os atletas cantaram e se empolgaram no estádio. Todos vestindo uma camisa em homenagem a Dirceu Krüger, que morreu em abril deste ano. Além disso, a torcida aproveitou para pedir para o meia Rafinha não se aposentar e disputar a Série A de 2020 pelo Alviverde. Herói do acesso, o atacante Wanderley também foi muito ovacionado.

Confira algumas imagens da festa no Couto Pereira: