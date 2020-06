O Juventude divulgou um comunicado na última terça-feira revelando que o volante João Paulo foi o único do elenco a testar positivo para o coronavírus. O jogador estava em Curitiba nos últimos meses e retornou a Caxias do Sul nos últimos dias para ser submetido aos exames.

Com 35 anos, o volante está no clube gaúcho desde a última temporada. De acordo com a nota do Juventude, João Paulo está assintomático e segue em isolamento em sua residência na cidade gaúcha.

Natural da capital paranaense, o volante acumula passagens por Athletico, Coritiba e Paraná. Foram duas temporadas pelo Tricolor, três pelo Furacão e quatro pelo Coxa. O atleta ainda vestiu a camisa do Londrina e do Iraty.

