O Governo do Paraná anunciou, nesta terça-feira (14), que não irá prorrogar o decreto com regras mais restritivas em algumas cidades do Paraná. Com isso, abre-se caminho para que o Campeonato Paranaense volte a ser disputado nos próximos dias.

No entanto, alguns clubes seguem proibidos de treinarem, casos de Athletico e Rio Branco. O Furacão ainda depende de uma decisão da prefeitura de Curitiba, que mantém a bandeira laranja, com normas que ainda proíbem que clubes esportivos sejam abertos. Já o Leão da Estradinha terá que seguir as determinações mais rígidas do Litoral até o próximo dia 21.

Além disso, a capital não pode, neste momento, receber jogos de futebol.

Coritiba e Paraná, que treinam em Colombo e Quatro Barras, respectivamente, podem manter suas atividades normalmente dentro dos protocolos de segurança destas cidades. Apesar da retirada de restrições por parte do governo, cada prefeitura pode implementar suas próprias restrições.

Mesmo assim, a Federação Paranaense de Futebol (FPF) e times já se movimentam para determinar uma data para o retorno do Paranaense. Uma reunião com o governador Ratinho Júnior e o secretário de saúde Beto Preto está marcada para a próxima quinta-feira (16).

Caso a volta do Estadual se confirme, mesmo com as proibições em Curitiba e no Litoral, não está descartado que os jogos sejam realizados em outras cidades, como Cascavel, Cianorte e Ponta Grossa, que tem equipes ainda na competição.

Porém, tudo dependerá da manifestação das prefeituras, o que deve acontecer na quarta-feira (15) e da reunião com o Governo. Procurada, a FPF ainda não se manifestou sobre a chance de retorno do Estadual.

