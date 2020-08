A TV Globo ganhou na noite desta quarta-feira (12) uma liminar que impede a Turner de transmitir jogos do Brasileirão 2020. A ação foi realizada em segunda instância na Justiça do Rio de Janeiro.

Com a liminar concedida, a empresa norte-americana não poderá transmitir as partidas de clubes que possuem contrato com a TV Globo.

Sendo assim, o duelo entre Coritiba e Flamengo, programado para o próximo sábado, às 19h30, no Estádio Couto Pereira, não será transmitido pela Turner. Este seria o primeiro jogo transmitido pela empresa norte-americana já com a Lei do Mandante.

Na primeira instância, a Justiça do Rio de Janeiro havia concedido liminar à Turner, que se baseava na Lei do Mandante para transmitir jogos em que os clubes com quem tinha contrato tivessem os mandos de campo. Caso do Coxa. Entretanto, o Verdão também possui vínculo com a TV Globo.

A Turner utilizou a Lei do Mandante e escolheu 13 jogos para serem transmitidos. Logo em seguida, o número foi reduzido para 11. Com a nova liminar, nenhuma partida dos clubes que possuem contrato com a TV Globo poderá ser transmitida nos canais da Turner.

