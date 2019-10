Paulo Henrique Ganso foi a grande novidade do treino realizado pelo Fluminense na manhã desta terça-feira, um dia antes da partida contra o Ceará, às 21h30 desta quarta, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia, que ficou no banco de reservas no duelo contra a Chapecoense, no último sábado, treinou entre os titulares e deverá voltar à equipe no Castelão.

Insatisfeito com o desempenho da equipe tricolor no empate por 1 a 1 com a Chapecoense, especialmente com o sistema ofensivo, o técnico Marcão decidiu dar mais uma chance a Ganso, que não está em boa fase e tem sido constantemente vaiado pelos torcedores no Maracanã. Na atividade desta terça-feira, ele entrou na vaga de Wellington Nem, com Marcos Paulo e Yony González formando dupla de frente.

Além de encontrar um jeito de melhorar o desempenho do ataque tricolor, Marcão tem também de decidir quem será o substituto do volante Allan, que está suspenso. O candidato mais forte à vaga é Yuri, o principal reserva do elenco do Fluminense para a posição.

Ele também foi escalado como titular no treinamento desta terça-feira, em uma formação que contou com Muriel; Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique; Yuri, Daniel e Ganso; Nenê, Marcos Paulo e Yony. Essa é a provável equipe que deve começar o duelo diante do Ceará.

Depois do treino, a delegação do Fluminense embarcou para Fortaleza, onde ficará concentrada até o horário da partida. Se não vencer o Ceará, a equipe carioca poderá terminar a rodada na zona de rebaixamento do Brasileirão – para isso, bastará que o Cruzeiro vença o Botafogo, na quinta-feira, no Rio.

O time tricolor ocupa a 16ª posição da competição, com 30 pontos, e está logo acima da área de risco da tabela, hoje encabeçada justamente pelo Cruzeiro, 17º, com 29 pontos.