O técnico Marcão sofreu nesta sexta-feira duas baixas importantes no Fluminense para o jogo contra o Avaí, domingo, em Florianópolis. O meia Paulo Henrique Ganso e o volante Airton tiveram lesões confirmadas pelo departamento médico e não terão condições de jogo para o fim de semana.

Ganso teve detectada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Ele sentiu dores no local no segundo tempo da partida contra o Palmeiras, na noite desta quinta-feira, e acabou deixando a partida mais cedo. Foi substituído pelo meia Nenê, favorito para ocupar o seu lugar no domingo.

Airton também se tornou baixa após contusão sofrida na vitória sobre o Palmeiras, no Maracanã. Nesta sexta, o volante passou por exames, que confirmaram uma tendinite patelar no joelho esquerdo. Assim como Ganso, não será relacionado para o confronto válido pela 36ª e antepenúltima rodada do Brasileirão.

Entre os dois jogadores, quem mais preocupa é Ganso. Principal contratação do clube carioca para a temporada 2019, o meia pode perder os últimos jogos da equipe no campeonato. A baixa preocupa porque o Flu ainda buscar confirmar sua permanência na primeira divisão.

O triunfo sobre o Palmeiras deixou a equipe com 41 pontos, cinco acima do Cruzeiro, 17º colocado e primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Pela média dos últimos anos, um time consegue confirmar presença na Série A quando alcança 45 pontos.

Depois do duelo contra o lanterna e já rebaixado Avaí, o time das Laranjeiras ainda terá pela frente o Fortaleza, no dia 4 de dezembro, no Maracanã, e o Corinthians, no dia 8, em São Paulo.