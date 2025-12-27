Galvão Bueno recebe alta após três dias internado em Londrina

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Após três dias de internação na Santa Casa de Londrina, o narrador esportivo Galvão Bueno recebeu alta neste sábado (27/12). Ele estava hospitalizado para tratamento de uma pneumonia, condição que motivou a internação ocorrida no fim de novembro.

A confirmação da alta foi divulgada durante o programa Meio-Dia Paraná, da RPC TV. O quadro de saúde de Galvão evoluiu de forma positiva, permitindo a continuidade da recuperação em casa. Durante o período de internação, ele foi submetido a tratamento com antibióticos e permaneceu sob observação médica.

O narrador passava as festas de fim de ano em sua residência em Londrina quando começou a apresentar mal-estar. De acordo com a filha, Letícia Bueno, a equipe médica optou pela internação como medida preventiva, para garantir acompanhamento mais detalhado e a realização de exames complementares.

Galvão Bueno mantém uma casa na cidade, onde costuma passar períodos de descanso. Sua esposa, Desirée Soares, é natural de Londrina, também motivo do vínculo do narrador com o município do Norte do Paraná.