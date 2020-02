Apesar do forte frio e da neve, milhares de pessoas se aglomeraram nas ruas centrais de Kansas City, nesta quarta-feira, para recepcionar os Chiefs, vencedores do Super Bowl, que desfilaram com o troféu Vince Lombardi (homenagem ao técnico do Green Bay Packers, campeão em 1967 e 1968).

Liderados pelo quarterback Patrick Mahomes, eleito o jogador mais valioso do Super Bowl, os jogadores iniciaram a festa em um ônibus de dois andares, mas logo desceram e se misturaram com o público, que vestiu a cidade de vermelho e amarelo. Devido à baixa temperatura, autoridades pediram que não fossem levadas crianças à festividade e que não se ingerisse bebidas alcoólicas. Apenas a primeira orientação foi atendida pelo público.

Para alcançar o segundo título de sua história, feito que não era realizado havia 50 anos, o time do técnico Andy Reid superou uma desvantagem de 20 a 10 no placar para o San Francisco 49ers e conseguiu a vitória por 31 a 20.

A audiência do Super Bowl de domingo, em Miami, foi a maior das quatro últimas edições, com 111,4 milhões de telespectadores somente nos Estados Unidos. Kansas City registrou o maior número de pessoas com as TVs e internet ligadas na partida.

Milwaukee, Nashville, Denver e Boston vieram em seguida.

Em 2021, dia 7 de fevereiro, Tampa Bay, também na Flórida, será a sede da 55.ª edição do Super Bowl.