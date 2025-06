Flamengo x Chelsea: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Flamengo e Chelsea medem forças pelo Mundial de Clubes em duelo de líderes.

O Flamengo enfrenta o Chelsea nesta sexta-feira 20 de junho, em confronto direto pela liderança do Grupo D do Copa do Mundo de Clubes 2025. A bola rola às 15h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Pensilvânia, nos Estados Unidos.

Onde assistir?

O jogo Flamengo x Chelsea começa às 15h (de Brasília) nesta sexta-feira e os torcedores poderão assistir a transmissão ao vivo pelo TV aberta, na Globo ou SporTV (TV fechada), Globoplay (streaming), DAZN (streaming) e CazéTV (Youtube).

Este é o primeiro Mundial no novo formato, reunindo 32 clubes dos cinco continentes. A competição, sediada nos Estados Unidos, prevê três jogos na fase de grupos antes do mata-mata em confrontos únicos a partir das oitavas.

O Flamengo chega embalado após estreia positiva, quando venceu o Espérance por 2 a 0 na última segunda-feira. Filipe Luís deve manter a base do time que iniciou a competição, contando com elenco completo à disposição.

O Chelsea também começou bem no torneio. Os ingleses aplicaram o mesmo placar (2 a 0) diante do Los Angeles FC e ocupam a segunda posição do grupo, atrás do Flamengo apenas no critério de desempate – cartões amarelos.

O técnico Enzo Maresca, do time londrino, já sinalizou possíveis mudanças na equipe por conta do forte calor previsto para o horário da partida. “Pode ser que façamos algumas alterações”, revelou o treinador em entrevista recente.

O outro jogo do Grupo D acontece também nesta sexta-feira, às 19h (de Brasília), quando Espérance e Los Angeles FC se enfrentam buscando os primeiros pontos na competição.

Prováveis escalações

Flamengo

Rossi, Wesley (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Gerson, Luiz Araújo e Bruno Henrique (Plata). Técnico: Filipe Luís

Chelsea

Robert Sánchez; Reece James, Chalobah, Colwill e Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández e Palmer; Pedro Neto, Madueke e Delap. Técnico: Enzo Maresca

Arbitragem de Flamengo x Chelsea

Árbitro: Ivan Barton (El Salvador)

Ivan Barton (El Salvador) Assistente 1: David Moran (El Salvador)

David Moran (El Salvador) Assistente 2: Antonio Pupiro (Nicarágua)

Antonio Pupiro (Nicarágua) Quarto árbitro: Ning MA (CHI)

Ning MA (CHI) VAR: Guillermo Pacheco (México)