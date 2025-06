Palmeiras x Botafogo no Mundial? Combinação mostra como seria possível

Palmeiras e Botafogo encaminharam as respectivas classificações para as oitavas de final, mas só terão a chance de se enfrentam logo no primeiro mata-mata da Copa do Mundo de clubes caso tropecem na próxima segunda-feira.

Os dois brasileiros lideram seus grupos e avançam em primeiro lugar até com um empate. O Botafogo encara o Atlético de Madri na última rodada, às 16h (de Brasília), enquanto o Palmeiras encara o Inter Miami às 22h (de Brasília).

Dessa forma, um confronto verde-amarelo só será possível caso uma das equipes perca. Isso porque o primeiro colocado do Grupo A, do Palmeiras, enfrentará obrigatoriamente o segundo do Grupo B — do Botafogo.

Palmeiras avança em 2º do grupo se:

Perder para o Inter Miami e Al Ahly vencer o Porto -Palmeiras e Al Ahly empatam em número de pontos, e Alviverde leva a melhor no confronto direto.

Perder para o Inter Miami e o Porto vencer, mas sem ultrapassar no saldo de gols -Palmeiras tem saldo +2 contra -1 dos portugueses.

Botafogo avança em 2º do grupo se:

Perder para o Atlético de Madri por até dois gols de diferença e o PSG vencer o Seattle Souders — Atlético, PSG e Botafogo chegariam a seis pontos, e decisão vai para o saldo de gols entre os duelos do trio. Assim, os cariocas ficariam atrás do PSG, mas com saldo superior ao dos espanhóis.

Perder para o Atlético e o PSG não vencer o Seattle Sounders – Botafogo ficaria com até três pontos a mais do que os franceses.

SITUAÇÃO DOS GRUPOS

Grupo A

Palmeiras – 4 pontos (saldo +2)

Inter Miami – 4 pontos (saldo +1)

Al Ahly – 1 ponto (saldo -2)

Porto – 1 ponto (saldo -1)

Grupo B

Botafogo – 6 pontos (saldo +2)

PSG – 3 pontos (saldo +3)

Atl. de Madri – 3 pontos (saldo -2)

Seattle Sounders – 0 pontos (saldo -3)

JOGOS PELA TERCEIRA RODADA

22/06, às 16h (de Brasília)

Seattle Sounders x PSG

Atlético de Madri x Botafogo

22/06, às 22h (de Brasília)

Inter Miami x Palmeiras

Porto x Al Ahly