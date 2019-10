Com 30 pontos e um “triple-double” de Giannis Antetokounmpo, o 15º da sua carreira, o Milwaukee Bucks derrotou o Houston Rockets por 117 a 111, fora de casa, pela rodada de quinta-feira da NBA, em uma partida que reuniu os últimos três MVPs do campeonato.

Antetokounmpo, o Jogador Mais Valioso da temporada anterior, deixou a quadra por excesso de faltas a cinco minutos do fim, mas ainda assim conseguiu 13 rebotes e 11 assistências. E os Bucks conseguiram sustentar a vantagem mesmo sem o seu principal astro, assegurando o triunfo com uma cesta de Ersan Ilyasova a 15 segundos do fim.

O duelo foi o primeiro de James Harden e Russell Westbrook juntos pelos Rockets, após o MVP de 2017 ser envolvido em uma troca que mandou Chris Paul para o Oklahoma City Thunder. E eles não conseguiram evitar a derrota, embora o Houston tenha liderado o placar na maior parte do duelo. Westbrook somou 24 pontos, 16 rebotes e sete assistências, enquanto Harden, o MVP de 2018, acumulou 19 pontos, 14 assistências e sete rebotes.

Outra estreia frustrada na noite de quinta-feira foi a do Golden State Warriors no seu novo ginásio, o Chase Santer, em São Francisco. A equipe perdeu por 141 a 122 para o Los Angeles Clippers, que contou com grande atuação de Kawhi Leonard, autor de 21 pontos.

O MVP da última final da NBA, quando conduziu o Toronto Raptors ao título diante dos Warriors, converteu 9 de 17 arremessos de quadra e também deu nove assistências

em seu segundo jogo pelos Clippers. Patrick Patterson marcou 20 pontos e Ivica Zubac acumulou 16 pontos, 10 rebotes e dois tocos.

Stephen Curry marcou 23 pontos e D’Angelo Russell adicionou 20 em sua estreia pelo Golden State, que levou 46 pontos no terceiro quarto e nunca havia sofrido tantos pontos em uma partida sob o comando de Steve Kerr.

Já o Atlanta Hawks abriu a sua participação na temporada com uma vitória por 117 a 100 sobre o Detroit Pistons, em casa, com 38 pontos, sete rebotes e nove assistências de Trae Young. John Collins acrescentou 20 pontos e 10 rebotes, e Jabari Parker fez 18 pontos. E Vince Carter, ao entrar em quadra pelo Atlanta, se tornou o primeiro jogador e estar em ação por 22 temporadas da NBA. Derrick Rose liderou o Detroit com 27 pontos, e Andre Drummond teve 21 pontos e 12 rebotes.

Confira os jogos da rodada de sexta-feira da NBA:

Boston Celtics x Toronto Raptors

Charlotte Hornets x Minnesota Timberwolves

Brooklyn Nets x New York Knicks

Oklahoma City Thunder x Washington Wizards

Memphis Grizzlies x Chicago Bulls

New Orleans Pelicans x Dallas Mavericks

Denver Nuggets x Phoenix Suns

Sacramento Kings x Portland Trail Blazers

Los Angeles Lakers x Utah Jazz