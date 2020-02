Com um gol do ex-palmeirense Deyverson e outro do também brasileiro Kenedy, o Getafe superou o Ajax por 2 a 0, nesta quinta-feira, no Coliseum Alfonso Pérez, na Espanha, e largou com boa vantagem por uma vaga na fase de oitavas de final da Liga Europa. Os gols foram anotados um em cada tempo.

A equipe holandesa foi pouca criativa. Apesar de registrar mais posse de bola do que os espanhóis (64% contra 36%), o Ajax não conseguiu incomodar o goleiro David Soria em nenhum momento. Foram apenas duas finalizações, ambas para fora, e apenas no segundo tempo.

Deyverson abriu o placar aos 37 minutos da etapa inicial. A defesa do Ajax fez uma linha de marcação na intermediária em uma cobrança de falta. A bola foi tocada para o lado direito e depois invertida para o esquerdo. Mathías Olivera ajeitou e o ex-jogador do Palmeiras finalizou de pé esquerdo, dentro da área, sem chance para Varela.

Em vantagem, o Getafe se fechou e foi bastante eficiente na marcação. O Ajax não conseguiu superar o bloqueio e, para piorar, ainda levou o segundo. Aos 48 minutos, após roubada de bola, Kenedy recebeu na esquerda, avançou desde o meio de campo e finalizou de pé esquerdo. A bola desviou na defesa e tirou o goleiro do lance.

O jogo de volta será no dia 27 de fevereiro, na Johan Cruijff Arena, em Amsterdam. O Ajax terá de vencer por três gols de diferença para avançar. O Getafe pode perder por um gol ou até por dois, desde que marque como visitante.

OUTROS JOGOS. Fora de casa, o Manchester United arrancou o empate com o Club Brugge por 1 a 1, no estádio Jan Breydel. Emmanuel Dennis abriu o placar para o time belga aos 15 minutos. Os ingleses empataram ainda no primeiro tempo, aos 36, com o atacante francês Anthony Martial.

Na Huvepharma Arena, na Bulgária, a Inter de Milão deu um passo importante para se classificar ao derrotar o Ludogorets por 2 a 0. Contratado na última janela de transferência, Christian Eriksen abriu o placar, aos 26 minutos do segundo tempo. Romelu Lukaku, de pênalti, fechou o placar nos acréscimos.

Daichi Kamada colocou o Eintracht Frankfurt muito perto das oitavas de final ao anotar três gols na vitória sobre Red Bull Salzburg por 4 a 1, na Alemanha. Filip Kostic fez o outro dos alemães e Hee-Chan Hwang anotou o de honra dos austríacos.

Ainda nesta quinta-feira, o Benfica perdeu para o Shakhtar Donetsk por 2 a 1, na Ucrânia; o Sporting Lisboa superou o Istanbul Basaksehir por 3 a 1, em Portugal; Copenhague e Celtic empataram por 1 a 1, na Dinamarca, mesmo placar de Club Cluj e Sevilla, da Romênia.