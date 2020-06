Apesar da mudança da data da janela de transferências do futebol europeu, que foi adiada por conta do coronavírus, o lateral-direito Yan Couto não deve mais jogar pelo Coritiba.

publicidade

Embora siga treinando no clube, o atleta está apenas aguardando a liberação para viajar e se apresentar ao Manchester City, da Inglaterra, para o qual foi vendido no começo do ano.

“A negociação do Yan foi realizada no início de fevereiro. Diferente do que o agente dele falou, ele já recebeu a comissão, o atleta também. O atleta permanece com a gente agora, só aguardando a transferência para o City, só aguardando a abertura de janela, não há possibilidade de ficar conosco até o final do ano. O Yan Couto não joga mais pelo Coritiba”, disse o diretor de futebol do Coxa, Rodrigo Pastana, em entrevista ao canal De Olho no Jogo.

Inicialmente, a janela de transferências da Europa seria de 12 de junho a 12 de julho. Porém, com o adiamento de todas as ligas, uma nova data será marcada, ainda sem prazo definido. Até lá, Yan Couto segue impedido de jogar pelo City.

+ Mais do Coxa:

+ Conheça o candidato a presidente do Coritiba que quer Keirirson e Léo Gago

+ Pastana diz que Coritiba não contratará na pandemia e critica clubes “irresponsáveis”

+ Como a MP 984 afeta o futebol e mais precisamente o Coritiba?