Wilson deixou a seriedade do dia a dia de lado pra se divertir com a filha. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná

Diante da pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas estão passando mais tempo com suas famílias. Com os jogadores de futebol não vem sendo diferente. E em meio à maratona de viagens e jogos tão habituais, poder aproveitar para ficar mais com os filhos virou um passatempo importante.

O que ninguém esperava é que uma dessas brincadeiras fosse viralizar e ganhar destaque. Foi o que aconteceu com o goleiro Wilson, do Coritiba. No dia 9 de maio, a esposa dele, Natália, postou um vídeo no Instagram, no qual o arqueiro está brincando com a filha mais velha do casal, Alice, de cinco anos.

Primeiro, ela pinta as unhas de Wilson. Depois, ele se veste de unicórnio, passa batom e toma um chá com a filha. Tudo olhando para a câmera com um ar um tanto quanto de quem não estaria gostando. Mas tudo fazia parte da brincadeira.

“Não tive problema nenhum. Ela perguntou se podia postar e eu disse que sim. Nós, pais de meninas, sabemos o quão importante e prazeroso é quando suas filhas se divertem com alguma brincadeira, ainda mais num momento em que todos estavam isolados, sem ir à escola e sem a presença das amigas”, contou o goleiro, em entrevista à Gazeta do Povo/Tribuna do Paraná.

E rapidamente a postagem percorreu as redes sociais. Só que quem esperava uma zoação por parte dos torcedores rivais, se enganou. A disposição do arqueiro em se divertir com a filha foi muito elogiada por todos.

“Ficamos surpresos com toda a repercussão. Não imaginávamos que atingiria tanta gente. Foi muito legal receber as mensagens, não só de torcedores rivais, mas de gente que se identificou com o vídeo, falando da importância que isso tem para a criança. Gente falando que vai ser igual ou falando que lembrou de quando era criança e fazia essas brincadeiras com o pai, foi bem bacana”, disse ele, que não espacou das bricandeiras de companheiros de elenco.

“Alguns deram risada por ter sido engraçado o vídeo. Nada demais”, completou.

Embora não seja tão ativo nas redes sociais quanto a esposa, Wilson está sempre ligado no que vem acontecendo e se diverte com as postagens de Nathália, que vem mostrando um pouco do dia a dia nese difícil período. Uma forma de descontrair e aliviar as dificuldades do isolamento.

“Não sou de postar muita coisa. Esse vídeo e outros que já fizemos nessa quarentena é a minha esposa que tem postado. Ela gosta de postar bastante coisa no Instagram sobre o nosso dia a dia com as meninas. Ela está aproveitando essa quarentena, que estamos presos em casa, e fica pedindo para a minha filha me convencer a fazer os vídeos. Já fizemos outros engraçados e o importante é que nos divertimos bastante.

