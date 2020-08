Grana no bolso

O perfil especializado BR ContractsBR Contracts revelou, nesta sexta-feira (7), os três maiores salários do elenco do Coritiba. O mais bem pago é o volante Renê Júnior, seguido pelo atacante Sassá e o goleiro Wilson. Os três são reservas do time comandado por Eduardo Barroca.

A plataforma, que publica diariamente informações sobre o mercado da bola brasileiro no Twitter, ressalta que a lista considera os valores recebidos pelos jogadores na carteira de trabalho, sem considerar os direitos de imagem.

O volante Renê Júnior chegou ao Coxa no início do ano, emprestado do Corinthians. Eles soma sete jogos pelo Alviverde. Já Sassá está emprestado pelo Cruzeiro, tendo a maior parte de seu salário paga pelo Coritiba.

Tido como um dos principais reforços na temporada, o atacante vem sendo preterido no time por nomes como Igor Jesus, Wanderley e Robson. Na final do Estadual, contra o Athletico, sequer entrou em campo.

Já o goleiro Wilson é ídolo da torcida. No clube desde 2015, com um breve empréstimo para o Atlético-MG, em 2019, o arqueiro é reserva de Alex Muralha.

