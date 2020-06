Três meses depois da última vez que entrou em campo, na goleada por 4×0 sobre o Athletico, no dia 15 de março, o Coritiba segue sua rotina de treinamentos, enquanto aguarda a definição sobre a volta do Campeonato Paranaense. E quando isso acontecer, o torcedor verá os mesmos jogadores que já estava acostumado.

Nestes três meses, o Coxa pouco se movimentou no mercado. Até aqui, apesar das promessas da diretoria, o Alviverde não contratou ninguém, com poucas especulações. Por outro lado, também não dispensou nenhum nome do seu elenco. As únicas saídas foram de funcionários, por conta da pandemia do coronavírus.

Até aqui, as únicas novidades foram as renovações de três atletas: os zagueiros Rafael Lima e Henrique Vermudt e o meia Giovanni Augusto, que prorrogaram seus vínculos até o final da temporada.

Com isso, o técnico Eduardo Barroca terá as mesmas peças à disposição quando forem liberados os treinamentos coletivos e, principalmente, a volta do Campeonato Paranaense. Entre eles o lateral-direito Yan Couto, que já foi vendido ao Manchester City, da Inglaterra, mas como a janela de transferências europeia foi adiada, ele seguirá mais um tempo no Coritiba.

Mesmo assim, a expectativa é de que com a bola rolando e uma definição sobre o Campeonato Brasileiro acelere o mercado coxa-branca na busca por reforços para a sequência de 2020.

O Alviverde conta, atualmente, com 34 jogadores no seu elenco principal. Destes, 29 foram utilizados por Barroca antes da paralisação do futebol.

