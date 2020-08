A semana tem sido movimentada no Alto da Glória. Após a derrota para o Corinthians, na quarta-feira, a sexta consecutiva, a diretoria do Coritiba demitiu o técnico Eduardo Barroca e o diretor de futebol Rodrigo Pastana. Já na sexta-feira, o clube confirmou as voltas de Jorginho como treinador e Paulo Pelaipe como responsável pelo futebol. Eles iniciam os trabalhos na próxima semana.

Com isso, o ex-jogador Mozart será o comandante interino neste domingo (23), contra o Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abib Chedid, em Bragança Paulista. O jogo é válido pela quinta rodada do Brasileirão 2020.

Coxa convive com série de desfalques

Enquanto Jorginho não assume, é Mozart que terá que segurar a ‘bomba’ neste período conturbado da equipe, que possui nove desfalques para a partida no total.

Do último jogo para esse, a única novidade será o meio-campo Luiz Henrique, que entra no lugar do suspenso Yan Sasse. No Departamento Médico ainda estão o zagueiro Nathan Ribeiro, os meias Giovanni Augusto, Gabriel e Thiago Lopes, e o meia-atacante Rafinha.

Como opção para o duelo em Bragança Paulista, Mozart ainda terá o lateral-direito Jonathan e o zagueiro Rodolfo Filemon, que foram integrados à delegação.

Transmissão

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere. A Tribuna do Paraná acompanha o jogo em tempo real.

Ficha técnica

Brasileirão 2020

5ª rodada

23/08/2020 (Domingo)

RED BULL BRAGANTINO X CORITIBA

Red Bull Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar; Ryller, Matheus Jesus e Claudinho; Morato, Artur e Alerrandr. Técnico: Felipe Conceição.

Coritiba: Wilson; Patrick Vieira, Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Matheus Galdezani e Luiz Henrique; Neilton, Sassá e Robson. Técnico: Mozart.

Estádio: Nabi Abib Chedid (Bragança Paulista).

Horário: 16h.

Árbitro: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Clovis Amaral da Silva (PE)

