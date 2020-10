Mesmo com o Coritiba frequentando a zona de rebaixamento em onze das 13 rodadas do Brasileirão até aqui, o técnico Jorginho garante que não há motivo para se desesperar. Com 12 pontos, o Coxa é o 17º colocado na tabela, somando três vitórias, três empates e sete derrotas.

“Não é momento de desespero. Existem muitas equipes em situação delicada e com investimento maior do que o nosso que estão correndo um sério risco se perderem mais jogos”, afirmou em entrevista coletiva.

Após o empate em 1 a 1 com o São Paulo, no último domingo (4), no Couto Pereira, o treinador explicou que a realidade da competição permite uma reação rápida caso o time emplaque uma sequência de vitórias.

Para Jorginho, isso demonstra o quanto a Série A é muito equilibrada, inclusive na parte de baixo da classificação. “Sabemos como é o campeonato. Encaixando duas ou três vitórias conseguimos subir rapidamente. Vamos em busca disso”, finalizou

