O Coritiba saiu na frente, mas cedeu o empate para o São Paulo neste domingo (4), por 1 a 1, no Couto Pereira, e permanece na zona de rebaixamento do Brasileirão.

Em jogo válido pela 13ª rodada, o Coxa balançou a rede com Robson, de falta, aos cinco do primeiro tempo. A equipe de Jorginho, contudo, não criou para ampliar e também não segurou o placar. O empate veio em pênalti cobrado por Reinaldo, na etapa final.

O time paranaense agora soma agora 12 pontos na competição, na 17ª colocação. O Alviverde volta a campo na quarta-feira (7), diante do Grêmio, em Porto Alegre.

Em um jogo marcado pelas investidas do Tricolor Paulista de um lado, e a estratégia de contra-ataque do outro, o Coxa confirmou o terceiro empate na disputa. São três vitórias e sete derrotas, ao todo, na Série A.

A bola rolou e não demorou para o Coritiba sair na frente. Falta a favor do Coxa de frente para a área. Robson foi para a cobrança e mandou uma bomba no lado esquerdo da meta de Tiago Volpi, balançando as redes. O time não marcava um gol de falta desde a penúltima rodada da Série B do ano passado, diante do Bragantino, quando Giovanni assinalou.

Após o gol, o Coritiba pouco criou e os esforços foram dedicados para a defesa, já que o São Paulo pressionou. Em diversos momentos da primeira etapa todos os jogadores do São Paulo – com exceção do goleiro Volpi – permaneceram no campo defensivo do Coxa.

Tiago Volpi não parou o chute de Robson. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Gazeta do Povo

A única oportunidade clara dos donos da casa foi aos 14’, em jogada de William Matheus pela esquerda. O lateral entrou na área e quando poderia concluir a jogada tentou cavar a penalidade.

Aos 18’, o Tricolor paulista marcou, mas a jogada foi invalidada. Pablo recebeu uma bola enfiada na área e chutou em cima de Wilson. A bola bateu no goleiro e sobrou para Luciano mandar para o fundo das redes, mas o árbitro marcou impedimento no início da jogada, decisão confirmada pelo VAR.

Na segunda etapa, o pelotão são-paulino seguiu e por mais que o Coxa se segurasse, cedeu o empate. Aos 21’, após cobrança de Daniel Alves na área, Hugo Moura abriu o braço e o árbitro assinalou o pênalti. Reinaldo foi para a cobrança e converteu, mandando a bola no canto esquerdo de Wilson.

No restante da partida o Coxa seguiu sem criar chances perigosas e apenas evitando que o São Paulo não ampliasse o placar.

Ficha Técnica: Coritiba x São Paulo

BRASILEIRÃO

13ª rodada

4/10/20

CORITIBA 1 x 1 SÃO PAULO

Coritiba

Wilson; Jonathan, Rodolfo Filemon, Sabino e William Matheus; Hugo Moura (Neílton), Ramón Martinéz (Matheus Bueno), Matheus Sales, Guilherme Biro (Luiz Henrique) e Gabriel (Pablo Thomaz); Robson. Técnico: Jorginho.

São Paulo

Tiago Volpi; Juanfran (Igor Vinícius), Diego Costa, Léo e Reinaldo; Tchê Tchê (Vitor Bueno); Daniel Alves , Igor Gomes (Jonas Toró) e Gabriel Sara; Luciano e Pablo (Brenner). Técnico: Fernando Diniz.

Gols: Robson, 5’ do 1º (CFC); Reinaldo, 24′ do 2º (SAO)

Cartões amarelos: Robson, Hugo Moura (CFC); Juanfran, Luciano, Gabriel (SAO).

Local: Couto Pereira.

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa-RJ).

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (Fifa-RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ).

