O Coritiba já tem um desfalque certo para o jogo contra o Flamengo, neste sábado (15), às 19h30, no Estádio Couto Pereira, pela terceira rodada do Brasileirão. O goleiro Alex Muralha não pode enfrentar o Fla por pertencer ao clube carioca.

Com isso, Wilson será mantido entre os titulares. O experiente arqueiro já havia sido o dono da meta nas derrotas para Internacional e Bahia.

Muralha possui contrato com o Rubro-Negro até o final deste ano. No Coxa desde março do ano passado, o goleiro possui 49 jogos pelo Verdão e sofreu 21 gols.

