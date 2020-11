Daqui a um mês, o destino do Coritiba estará nas mãos de aproximadamente cinco mil sócios. De acordo com o presidente do Conselho Deliberativo, Marcelo Licheski, esse é o número atual de eleitores aptos a tomar parte nas eleições marcadas para 12 de dezembro.

Em um ano atípico por causa da pandemia do novo coronavírus, a quantidade de eleitores é significativamente menor do que nas duas últimas eleições. Ao todo, 6.578 associados tinham direito a voto em 2017, mas só 43% compareceram às urnas. Já em 2014, o universo de eleitores era maior, alcançando 8.868, só que a taxa de comparecimento ficou abaixo, na casa de 41%.

+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

Para votar em 2020 é necessário ser sócio há mais de dois anos e estar com as mensalidades em dia. A lista final de votantes será atualizada às vésperas do pleito.

Coxa costuma ter disputa acirrada nas urnas

O bate-chapa coxa-branca será triplo, entre o médico João Carlos Vialle (União Coxa), o consultor em previdência Renato Follador (Coritiba Ideal) e o atual presidente, o advogado Samir Namur (Coritiba Responsável). Quem vencer, comandará o clube entre 2021 e 2023.

Mas se depender do histórico alviverde nas urnas, teremos uma disputa acirrada pela presidência. Nos últimos seis pleitos, a chapa vencedora levou com apenas um voto de vantagem em duas ocasiões.

Relembre abaixo os últimos resultados:

2017

Samir Namur (1070 votos) – 37,7%

João Carlos Vialle (908 votos) – 32%

Pedro de Castro (857 votos) – 30,2%

Samir Namur foi eleito em dezembro de 2017. Foto: Jonathan Campos/Arquivo/Gazeta do Povo.

2014

Rogério Bacellar (2241 votos) – 61,5%

Vilson Ribeiro de Andrade (1397 votos) – 38,5%

Bacellar teve uma gestão conturbada no Coxa. Foto: Henry Milléo/Gazeta do Povo.

2011

Vilson Ribeiro de Andrade (por aclamação)

Vilson foi aclamado presidente no fim de 2011. Foto: Marcelo Elias/Arquivo/Gazeta do Povo.

2009

Jair Cirino – candidato único (75 votos)

Nulos/branco (21 votos)

Jair Cirino foi reeleito em 2009. Foto: Antonio Costa/Arquivo/Gazeta do Povo

2007

Jair Cirino (360 votos) – 36,5%

João Carlos Vialle (359 votos) – 36,4%

Domingos Moro (265 votos) – 26,9%

Jair Cirino era o presidente no rebaixamento, em 2009. Foto: Albari Rosa/Arquivo/Gazeta do Povo

2005*

Giovani Gionédis (67 votos) – 50,3%

Tico Fontoura (66 votos) – 49,6%

*Apenas membros do Conselho Deliberativo tinham direito a voto.

Gionédis foi reeleito por um voto em 2005. Foto: Hedeson Alves//Arquivo/Gazeta do Povo

+ Mais do Coxa:

+ Em meio a surto de Covid-19, Coritiba deve ter novidades contra o Bahia

+ Wilson fala sobre renovação e aposentadoria no Coritiba

+ Coritiba pode contratar meia da segunda divisão da Colômbia

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?