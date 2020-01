O destino do lateral-direito Yan Couto, do Coritiba, não será mais o Barcelona. O time inglês Manchester City deu um “chapéu” no clube catalão e só aguarda o jovem craque para realização de exames. A informação é do jornalista Jorge Nicola, do Yahoo Esportes.

Yan e o empresário, Marcelo Robalinho, já estão rumo a Manchester para fechar uma negociação que pode alcançar até 12 milhões euros (cerca de R$ 56 milhões). O clube inglês está disposto a pagar 6 milhões de euros (R$ 28 milhões, aproximadamente) pelo atleta. Há ainda, um bônus também de 6 milhões de euros (R$ 28 milhões) caso o lateral alcance metas estipuladas.

Yan Couto tem vínculo com o Verdão até o fim de dezembro e vinha negociando com o Barcelona desde o fim do ano passado. O Coritiba detém 100% dos direitos econômicos do jogador. O presidente Samir Namur disse, em entrevista recente, que negociaria o jovem por 5 milhões de euros (R$ 23 milhões, na cotação atual) e que o valor era muito importante para as finanças do clube para esta temporada. O Barcelona pagaria o valor pedido pelo Coritiba, conforme apurado pela Gazeta do Povo/Tribuna do Paraná.

Yan Couto só irá para a Europa quando completar 18 anos, que será em junho deste ano. O jovem lateral ainda não estreou oficialmente pelo Coritiba, mas se destacou na campanha do título mundial da seleção brasileira sub-17, no ano passado.

