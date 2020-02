O Coritiba finalizou no final da tarde desta terça-feira a preparação para a estreia na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o Coxa encara o Manaus, às 22h30 (horário de Brasília), na Arena Amazonia. Um empate garante o Verdão na próxima fase da competição.

publicidade

Desde domingo na capital amazonense, a delegação do Coritiba conta com os laterais Patrick Vieira e William Matheus. O primeiro sentiu um desgaste na vitória sobre o União, no último sábado, mas viajou e será titular. Já o segundo foi poupado do confronto pelo Paranaense e retorna à posição no lugar de Kazu.

Frente ao União, aliás, o técnico Eduardo Barroca utilizou uma equipe mais próxima da base titular de fato. Com isso, a única dúvida está no meio-campo Ruy e Thiago Lopes brigam por uma vaga.

O Coritiba deve ir a campo contra o Manaus com Alex Muralha; Patrick Vieira, Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Renê Júnior e Ruy (Thiago Lopes); Rafinha, Robson e Sassá.

+ Mais do Coxa:

+ Matheus Cunha, a promessa da seleção que o Coritiba desperdiçou

+ Fora dos ‘holofotes’ Robson vive fase de artilheiro e de destaque do Coritiba

+ Coritiba ainda não fechou contrato com a Globo pra transmissão de jogos do Brasileirão