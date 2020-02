A cerca de três meses do início do Campeonato Brasileiro, Coritiba e Rede Globo ainda não chegaram a um acordo para transmissões em TV aberta e pay-per-view (PPV). Na TV fechada, o clube é parceiro da Turner.

As negociações continuam e a próxima reunião está programada para o início de março, após o feriado de Carnaval. A reportagem apurou, contudo, que há confiança de ambos os lados em uma resolução, mas ela deve se prolongar, pois existem várias demandas em aberto. Uma delas é o valor das luvas que a diretoria coxa-branca espera receber para fechar o vínculo, que seria válido até a temporada 2024.

Sem contrato assinado até aqui, o principal impacto está no fluxo de caixa do Alviverde. Em 2019, por exemplo, a Globo pagou a maior parte (75%) da fatia igualitária do contrato (R$ 22 milhões por clube) entre janeiro e junho.

+ Os pernas de pau do futebol paranaense! Confira no podcast De Letra!

Como a prática se repete em 2020, o Coritiba só começará a receber os valores assim que se acertar com a emissora carioca. A situação limita a busca por reforços para o elenco, por exemplo.

Além do Coxa, o Red Bull Bragantino, atual campeão da Série B, também não fechou contrato de televisão, seja aberta, fechada ou PPV.

+ Mais do Coxa:

+ Barroca quer Coritiba inspirado também na Copa do Brasil

+ Rafinha prevê “vida difícil” pro Coritiba na Copa do Brasil