O Coritiba voltou a vencer no Brasileirão. No entanto, ainda briga para se afastar da zona de rebaixamento. Os três pontos conquistados em cima do Vasco não iludem o técnico Jorginho, que admite necessitar de mais jogadores para seu elenco. De acordo com ele, o que o Coxa busca no momentos, são jogadores com “mentalidade de Série A”.

“Ao chegar aqui eu vi a necessidade de ter jogadores com a mentalidade de Série A. Jogadores que realmente conseguem entender o que é uma Série A. Então tendo essa preocupação, de contratar jogadores dessa natureza, fortes mentalmente, que conhecem a competição”, declarou o treinador.

Para Jorginho, o Alviverde está em um processo diferente de outros clubes da competição. De acordo com ele, algumas equipes já possuíam o elenco montado desde o início da pandemia, enquanto o Coritiba ainda procurava reforços. Na avaliação do técnico, a defesa não é o foco das buscas por reforços.

“Defensivamente, nossa equipe é muito forte. Ela sofre muito pouco com adversário“, observou.

A necessidade é no setor ofensivo, tanto pelos lados, quanto de um centroavante. “Eu estou tendo que mexer na minha equipe com os reforços que estão chegando porque a gente não tinha (diante do Vasco) um jogador de velocidade pelo lado”, ressaltou o treinador.

Além de mais opções de jogadores para o lado de campo, a saída de Sassá abre outra vaga para centroavante, que é uma necessidade reconhecida do treinador “O que está faltando são algumas peças que nos dê profundidade”, finalizou.

