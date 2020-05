Jogadores estão sendo orientados por vídeo. Foto: Divulgação/Coritiba

Desde que as férias acabaram, no início de maio, os jogadores de futebol estão tendo que se adaptar a uma nova realidade, com treinamentos em casa, sob orientação dos preparadores físicos. E os atletas do Coritiba, pelo menos em um primeiro momento, já mostraram que estão se encaixando nesta nova realidade.

“Está sendo um treinamento muito forte, muito produtivo, apesar de estar sendo feito dentro de casa. Tenho certeza que está condicionando cada um de nós para estarmos preparados quando acontecer a volta aos treinamentos”, disse o volante Matheus Sales, em entrevista à TV Coxa.

Neste primeiro momento, o foco é na preparação física dos atletas, uma vez que nenhum trabalho com o técnico Eduardo Barroca pode ser feito na prática. Segundo o atacante Robson, os resultados já estão aparecendo.

“Esse novo método que o clube aderiu para que a gente ficasse bem fisicamente, para o decorrer do campeonato, está sendo algo diferente, um método que nunca tínhamos trabalhado, mas estou feliz com os resultados e estamos alcançando nossos objetivos”, afirmou ele.

O lateral-direito Patrick Vieira também elogiou a forma como o clube vem fazendo estas atividades, não só os preparadores físicos, como toda a comissão técnica, que vem passando instruções que podem ser um diferencial quando os treinos no campo forem liberados.

“Neste primeiro momento os trabalhos têm sido interessante, a preparação física tem dado suporte para a gente. Fomos pegos de surpresa, mas o pessoal achou a solução para mantermos nossa forma física, a nutricionista tem passado a nossa dieta e espero que quando tudo voltar ao normal possamos sair na frente dos adversários”, explicou o jogador.

Confira o relato dos jogadores do Coritiba:

