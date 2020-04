Jogadores e membros da comissão técnica do Coritiba se uniram para arrecadar alimentos para ajudar quem precisa durante esta pandemia do coronavírus. E, no total, foram adquiridas oito toneladas de comida.

Os produtos serão doados para pessoas que trabalhavam em dias de jogos no Couto Pereira e desde que o futebol está paralisado estão sem rendimento. Além disso, parte dos alimentos também irão para algumas instituições.

Esta não é a primeira ação que envolve o Coxa neste período de dificuldades. Antes, o clube já havia pedido aos torcedores que ajudassem com doação de sangue e também apoiou a Santa Casa.

