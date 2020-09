Coritiba e Goiás fazem um confronto direto na luta contra a zona do rebaixamento, nesta quarta-feira (9), às 18h, no estádio da Serrinha, pela nona rodada do Brasileirão.

publicidade

O Coxa voltou para a ZR após a derrota para o Atlético-MG na última rodada. Foi o primeiro revés do técnico Jorginho no comando do clube, depois de vitórias seguidas (sendo que em uma delas o time foi comandado pelo auxiliar Mozart).

O zagueiro Rhodolfo treinou normalmente e viajou com o grupo para Goiânia. A tendência é que o experiente defensor retorne ao time titular. Já o atacante Neilton segue fora por conta de uma lesão no tornozelo.

Já o Goiás é o lanterna da Série A com apenas uma vitória. Vale ressaltar que o Esmeraldinho teve dois jogos adiados. Mas, o clube já trocou de treinador na competição após a chegada de Tiago Larghi na vaga do demitido Ney Franco.

Transmissão

Goiás e Coritiba terá transmissão no canal Premiere. A Tribuna do Paraná acompanha em tempo real.

Ficha técnica

publicidade

Brasileirão 2020

9ª rodada

09/09/2020

Goiás x Coritiba

Goiás: Tadeu; Juan Pintado, David Duarte, Rafael Vaz e Jefferson; Sandro, Breno e Daniel Bessa; Miguel Figueira (Victor Andrade), Vinícius Lopes e Rafael Moura. Técnico: Thiago Larghi.

Coritiba: Wilson, Jonathan (Natanael), Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Galdezani e Matheus Bueno; Giovanni Augusto (Igor Jesus), Robson e Sassá. Técnico: Jorginho.

Local: Serrinha, em Goiania.

Horário: 18h.

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Jean Márcio dos Santos (RN).

+ Mais do Coxa:

+ Coritiba encaminha acerto com o meio-campo Sarrafiore, do Internacional

+ Coritiba tem confrontos diretos contra a zona do rebaixamento

+ Giovanni volta a jogar pelo Coritiba: “Pensei em parar”

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?