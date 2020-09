O Coritiba encara o Fluminense, nesta segunda-feira (28), às 20h, no Nilton Santos, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, com a pressão de somar pontos e atingir a meta estipulada pelo técnico Jorginho.

Até aqui, em 11 jogos, o Coxa somou 11 pontos, mas o objetivo é encerrar o primeiro turno com 25, longe da zona de rebaixamento.

“Sabemos o quanto vamos ter dificuldades contra o Fluminense. O foco é chegar, pelo menos, a aproximadamente 24, 25 pontos. Mas precisamos passar dos 20, 22 pontos neste primeiro turno”, disse o treinador.

Restando oito jogos para o fim da primeira fase da Série A, o Alviverde tem que somar 14 pontos para chegar ao objetivo traçado por Jorginho. Isso significa que, no mínimo, o time terá que vencer quatro partidas e empatar outras duas.

+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

Pela frente, virão adversários do topo da tabela, como São Paulo, terceiro colocado, e Palmeiras, em quarto, além do Fortaleza, em nono, mas em ascensão na disputa.

Até por isso, mesmo atuando fora de casa, ganhar do Fluminense é decisivo, uma vez que se vencer por dois gols de diferença, o Coritiba ultrapassa o adversário na tabela.

Ataque desfalcado

Para buscar o triunfo no Rio de Janeiro, diante do Fluminense, o Coxa não poderá contar com o atacante Igor Jesus, que está sendo negociado.

O atacante Neilton, que segue realizando trabalhos específicos por conta de uma entorse no tornozelo esquerdo, também não está à disposição. Já o meia Giovanni Augusto ainda é dúvida.

Transmissão

O jogo será exibido pelo Premiere. A Tribuna do Paraná acompanha o jogo em Tempo Real.

Ficha Técnica

Brasileirão

12ª rodada

28/09/2020

FLUMINENSE x CORITIBA

Fluminense

Muriel; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Hudson, Dodi e Nenê; Michel Araújo, Wellington Silva e Luiz Henrique.

Técnico: Odair Hellmann.



Coritiba

Wilson; Natanael, Rodolfo Filemon, Sabino e William Matheus; Hugo Moura, Matheus Sales e Matheus Bueno; Sarrafiore, Giovanni Augusto e Robson.

Técnico: Jorginho.



Local: Nilton Santos (Rio de Janeiro-RJ)

Horário: 20h

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

