O atual aproveitamento do Coritiba no Brasileirão preocupa os torcedores, mas o retrospecto recente mostra que é possível se recuperar e escapar do rebaixamento. O Coxa é atual 16º colocado da Série A, com 11 pontos somados em 11 jogos e atinge 33% de aproveitamento.

Analisando o último grande período ininterrupto do time na elite, entre 2011 e 2017, em quatro oportunidades o Alviverde alcançou, ao final da 11ª rodada, resultado igual ou pior do que o de 2020, portanto, a maior parte das temporadas.

Foi o que aconteceu em 2012, 2014, 2015 e 2016. Ainda assim, ao término dessas edições, o Coritiba escapou da degola e até conquistou vaga para a Sul-Americana, disputa a qual participou em 2012, 2013 e 2016. A competição internacional, aliás, é uma das metas já declaradas pelo presidente Samir Namur para esta temporada.

Em apenas três oportunidades do período analisado o Coxa encerrou a 11ª rodada com colocação melhor do que em 2020: Em 2011, em um nada empolgante 14º lugar; 2013, em terceiro e a esperança de uma briga nas cabeças; e 2017, em 9º, ano que se encerraria com o rebaixamento.

Confira os números do Coritiba na 11ª rodada na Série A e ao final do respectivo ano:

2017 – 11ª rodada: 16 pontos; 9º colocado; 48% de aproveitamento.

38º rodada: 43 pontos; 17º colocado; 37% de aproveitamento.

2016 – 11ª rodada: 10 pontos; 18º colocado; 30% de aproveitamento.

38º rodada: 46 pontos; 15º colocado; 40% de aproveitamento.

2015 – 11ª rodada: 8 pontos; 19º colocado; 24% de aproveitamento.

38º rodada: 44 pontos; 15º colocado; 38% de aproveitamento.

2014 – 11ª rodada: 7 pontos; 19º colocado; 21% de aproveitamento.

38º rodada: 47 pontos; 14º colocado; 41% de aproveitamento.

2013 – 11ª rodada: 20 pontos; 3º colocado; 60% de aproveitamento.

38º rodada: 48 pontos; 11º colocado; 42% de aproveitamento.

2012 – 11ª rodada: 9 pontos; 16º colocado; 27% de aproveitamento.

38º rodada: 48 pontos; 13º colocado; 42% de aproveitamento.

2011 – 11ª rodada: 14 pontos; 14º colocado; 42% de aproveitamento.

38º rodada: 57 pontos; 8º colocado; 50% de aproveitamento.

