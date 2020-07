Para Rafinha, nenhum time levará vantagem na decisão. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná

Autor do gol que abriu caminho para a vitória do Coritiba por 2×0 sobre o Cianorte nesta quarta-feira (29), partida que confirmou o clube na final do Campeonato Paranaense, o meia Rafinha não vê qualquer tipo de favoritismo na decisão conta o Athletico.

O primeiro duelo será neste domingo (2), às 16h, na Arena da Baixada. O jogo de volta acontece na noite de quarta-feira (5), no Couto Pereira. Não existe peso extra por gol marcado fora de casa.

“Não tem favoritismo. A gente sabia que decidiria em casa, mas seríamos mais fortes com nossa torcida no Couto. Agora tem todos esses protocolos, estádios vazios. São dois jogos sem torcida, cada um no seu estádio. Temos que focar na final para conquistar um título importante”, declarou, em entrevista ao DAZN, o camisa 7, que foi campeão estadual quatro vezes sobre o rival (2010, 2011, 2012 e 2013).

Rafinha marcou de cabeça, encobrindo o goleiro Bruno, aos 11 minutos da etapa final. Ele recebeu lançamento do zagueiro Sabino e, com calma, mandou para a rede.

O veterano de 36 anos elogiou o comportamento do time, que atuou desfalcado de cinco titulares. “Foi importante, mostramos que temos elenco. Agora é descansar que domingo tem mais”, completou.

