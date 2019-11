O começo da 35ª rodada da Série B não foi bom para o Coritiba. Na noite de segunda-feira (11), o América-MG venceu o Cuiabá por 2×0, fora de casa, e entrou no G4, pulando para o terceiro lugar. Com isso, o Coxa se vê na obrigação de vencer o Brasil de Pelotas, nesta terça-feira (12), às 19h15, no Bento Freitas.

Se empatar, o Alviverde até pode se manter na quarta posição, desde que o Atlético-GO não vença o Oeste, no mesmo horário, em Barueri. Além disso, se Paraná Clube, CRB e Operário vencerem seus compromissos, contra São Bento e Vitória e Bragantino, respectivamente, a briga pelo acesso ficará ainda mais embolada.

Ou seja, o duelo em Pelotas ganhou contornos de decisão para o Coritiba. Tanto que o atacante Robson sabe que o time precisa entrar em campo não podendo cometer erros.

“Na Série B nunca tem jogo fácil, ainda mais jogando fora de casa. O Brasil de Pelotas tem grandes jogadores, num estilo que brigam, disputam todas as bolas. Temos que encarar como uma final, esse é o espírito, pois temos um objetivo e temos que alcançá-lo”, avaliou ele.

“É um jogo decisivo, o grupo está preparado e vamos em busca da vitória para trazer estes três pontos”, acrescentou o lateral-direito Felipe Mattioni, que será titular na vaga de Diogo Mateus, que está suspenso.