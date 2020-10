Em 18º lugar na tabela, com 16 pontos, o Coritiba mais uma vez convive com a briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Uma situação que vem se tornando comum para o time desde que o torneio passou a ser disputado por pontos corridos com 20 clubes, em 2006. De lá pra cá, o Coxa esteve em nove edições, não passando por essa situação em apenas duas, em 2008 e 2011.

No entanto, o atual desempenho está longe de ser o pior do Alviverde na elite. Embora atualmente esteja na zona de rebaixamento, em outros dois anos o clube vivia uma situação ainda pior na mesma 17ª rodada e acabou escapando do rebaixamento.

Em 2014, o Coritiba a esta altura era o penúltimo colocado, com 15 pontos somados e apenas 29% de aproveitamento. Já em 2015 o time vivia uma situação ainda pior, sendo o lanterna, com 12 pontos e 23% de aproveitamento. Mesmo assim, reagiu no segundo turno e, com uma campanha melhor, fugiu do Z4.

Em 2015, o Coritiba era o lanterna na 17ª rodada, com apenas 12 pontos. Mesmo assim, escapou do rebaixamento. Foto: Albari Rosa/Arquivo

Campanhas idênticas, resultados diferentes

Atualmente, o Coxa tem 31% de aproveitamento no Brasileirão, campanha idêntica a 2009 e 2012. A diferença fica por conta apenas da posição na tabela (17º e 16º, respectivamente). Só que as duas edições acabaram de formas opostas.

Em 2009, o Alviverde melhorou ao longo do torneio e chegou à penúltima rodada fora da zona de rebaixamento. Só que somou um único pontos nos últimos três jogos e acabou amargando a queda para a Série B. Já em 2012, o time escapou da queda com uma rodada de antecedência.

Média semelhante

Nestas nove participações na Série A de pontos corridos com 20 clubes, o Coritiba rondou sempre o mesmo aproveitamento nestas 17 primeiras rodadas, com a média girando entre 31 e 37%. As exceções foram em 2009 e 2012, para baixo, e 2008 (51%), 2011 (47%) e 2013 (49%), para cima.

Inclusive, na última vez que jogou o Brasileirão, em 2017, o time coxa-branca chegou a esta rodada com números um pouco melhores que em 2020. Na ocasião, era o 17º, com 19 pontos (37% de aproveitamento), mas com três derrotas nas três últimas rodadas não escapou para a queda para a Segundona.

Já em 2013, o Alviverde começou bem a campanha, chegando a liderar a tabela e estava em sétimo a esta altura na classificação. Mesmo assim, precisou ganhar na última rodada para respitar aliviar. O que mostra para o torcedor que, apesar da fase ruim, a situação não é desesperadora e que é possível fugir da zona da degola.

Confira os aproveitamentos do Coritiba até a 17ª rodada:

2020

Posição: 18º

Pontos: 16

Aproveitamento: 31%

2017

Posição: 17º

Pontos: 19

Aproveitamento: 37%

2016

Posição: 17º

Pontos: 18

Aproveitamento: 35%

2015

Posição: 20º

Pontos: 12

Aproveitamento: 23%

2014

Posição: 19º

Pontos: 15

Aproveitamento: 29%

2013

Posição: 7º

Pontos: 25

Aproveitamento: 49%

2012

Posição: 16º

Pontos: 16

Aproveitamento: 31%

2011

Posição: 9º

Pontos: 24

Aproveitamento: 47%

2009

Posição: 17º

Pontos: 16

Aproveitamento: 31%

2008

Posição: 7º

Pontos: 26

Aproveitamento: 51%

