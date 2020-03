O técnico Eduardo Barroca tem desfalques e dúvidas para escalar o Coritiba no clássico contra o Athletico, no domingo (15), às 16h, no Couto Pereira, pela última rodada do Paranaense.

O atacante Sassá, que perdeu os últimos dois jogos por causa de um desconforto no joelho, voltou a treinar com o grupo nesta semana. Mesmo assim, a presença do centroavante não é garantida, já que o Coxa está garantido na fase final e o Atletiba serve apenas para definir a primeira posição geral.

Quem também voltou a treinar foi o meia Gabriel. Ele teve uma lesão muscular contra o Paraná, em janeiro, ainda na terceira rodada. Porém, o jogador não deve ser titular.

Por outro lado, o atacante Robson e o volante Renê Junior, ambos com desconforto muscular, dificilmente vão para o jogo. Eles se recuperam normalmente para a fase seguinte do Estadual.

O provável time do Coritiba terá: Alex Muralha; Patrick Vieira, Rafael Lima, Rhodolfo e William Matheus; Matheus Sales, Galdezani e Giovanni Augusto; Rafinha, Igor Jesus (Welissol) e Sassá (Wanderley).

O Coxa é o segundo colocado com 21 pontos. Já o Furacão lidera com 22 pontos e joga pelo empate. Por conta da Libertadores, o clube já informou que vai atuar com a equipe de aspirantes.

+ Mais do Coxa

+ Volante do Coxa chama a “responsa” para o clássico Atletiba

+ Muralha celebra um ano de Coxa e promete “honrar a camisa” no Brasileirão

+ Veja o preço e onde comprar ingressos para o Atletiba