Depois de duas temporadas amargando a Série B, o Coritiba está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. E a estreia é neste sábado (8), contra o Internacional, às 19h30, no Couto Pereira. Um retorno que foi adiado por alguns meses, por conta da pandemia do coronavírus, e que servirá também para virar a página.

Na útima quarta-feira (5), o Coxa perdeu por 2×1 para o Athletico e ficou com o vice-campeonato paranaense. Agora, recomeça tudo do zero para o único campeonato que tem na sequência da temporada.

“Uma nova competição já começa no final de semana, é a nossa principal competição do ano. Então, o mais rápido possível precisamos virar a chave, aproveitar as coisas boas que a gente construiu”, disse o técnico Eduardo Barroca, em entrevista ao site oficial do clube.

Para este confronto, o treinador teve pouco tempo para trabalhar. Foram dois dias de preparação apenas para uma maratona de duelos complicados pela frente. Serão cinco confrontos em um intervalo de 15 dias.

“Teremos um primeiro momento de Campeonato Brasileiro contra adversários muito fortes e nós precisamos jogar bem e sermos competitivos como fomos nessas últimas partidas, ajustar pequenas coisas para que a gente consiga iniciar o Brasileiro com os resultados que nos interessam”, acrescentou Barroca.

E para iniciar com o pé direito esta sequência, a tendência é que o Coxa vá a campo com força máxima. O único desfalque é o meia-atacante Rafinha, que fraturou o tornozelo. Para seu lugar as opções são Thiago Lopes, que foi quem o substituiu no Atletiba, e o recém-contrato Neílton.

Transmissão

A partida será transmitida pelo Premiere e terá a cobertura completa no Tempo Real da Tribuna!

Ficha Técnica

BRASILEIRÃO

1ª Rodada

CORITIBA X INTERNACIONAL

Coritiba: Alex Muralha; Patrick Silva, Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Nathan Silva, Matheus Galdezani e Gabrie; Thiago Lopes (Neilton), Robson e Igor Jesus. Técnico: Eduardo Barroca

Internacional: Marcelo Lomba; Saravia, Cuesta, Bruno Fuchs e Moisés; Musto, Edenílson, Marcos Guilherme e Boschilia; Thiago Galhardo e Paolo Guerrero. Técnico: Eduardo Coudet

Local: Couto Pereira

Horário: 19h30

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (Fifa-RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Daniel do Espirito Santo Parro (RJ)

