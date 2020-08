Em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro, o técnico Eduardo Barroca deve promover de duas a quatro mudanças no time do Coritiba para a partida contra o Flamengo, que acontece neste sábado (15), ás 19h, no Couto Pereira.

publicidade

A primeira delas é a mais certa. Recuperado de um desgaste muscular, o zagueiro Rhodolfo, que ficou de fora dos dois primeiros jogos do Coxa no Brasileirão, retorna no lugar de Rodolfo Filemon.

Já no meio-campo, existe a chance de Renê Júnior e Yan Sasse ganharem uma oportunidade. O primeiro vem recuperando espaço, entrou no segundo tempo das derrotas para Internacioanl e Bahua e deve ficar com a vaga de Nathan Silva. Já o segundo voltou de empréstimo do futebol turco, reestreou contra o Bahia e disputa com Ruy um lugar na equipe.

A maior dúvida está na lateral-direita. Sem Patrick Vieira, lesionado, o treinador deve optar por Nathanael ou Jonathan. Cada um jogou um tempo em Salvador e a posição ainda está indefinida.

Assim, o Alviverde deve ir a campo com: Wilson; Natanael (Jonathan), Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Renê Júnior, Matheus Galdezani e Yan Sasse; Robson, Igor Jesus e Sassá.

+ Mais do Coxa:

publicidade

+ Pastana cobra Sassá no Coritiba: “Honrar o investimento feito”

+ Muralha é desfalque certo no Coritiba contra o Flamengo

+ Wilson cobra reação do Coritiba: “No Brasileirão, não dá pra errar”

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?