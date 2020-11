O Coritiba encara o Bahia, nesta segunda-feira (16), às 18h, no Couto Pereira, tentando manter o ritmo e embalar na tabela do Campeonato Brasileiro, para fugir de vez da ameaça da zona de rebaixamento.

Nos últimos dois jogos, o Coxa venceu o Atlético-GO, em casa, e empatou com o Internacional no Beira-Rio. Quatro pontos que, se não resolveram os problemas, deram mais tranquilidade e confiança ao grupo.

Com 20 pontos, o Alviverde ainda segue colado à zona da degola. No entanto, um novo triunfo pode dar um fôlego a mais nesta briga, ainda mais como o confronto direto entre Botafogo e Red Bull Bragantino. O Coritiba pode terminar a 21ª rodada com três pontos de vantagem do 17º.

No entanto, a missão não será das mais fáceis. O Bahia vem de duas vitórias seguidas no Brasileirão e pulou para o nono lugar. Porém, mais do que isso, o Coxa tem diversos problemas para montar o time, por conta do surto de coronavírus.

Até por isso, o auxiliar Pachequinho é quem comandará a equipe, que, além do técnico Rodrigo Santana, não contará com sete jogadores. Por outro lado, tem a volta do lateral-esquerdo William Matheus e pode ter a estreia do recém-contratado lateral-direito Mailton.

Transmissão

O jogo entre Coritiba e Bahia terá transmissão na TNT, menos para o Paraná, e no Premiere. A Tribuna acompanha o jogo em Tempo Real.

Ficha técnica

BRASILEIRÃO

21ª rodada

16/11/2020

CORITIBA x BAHIA

Coritiba

Wilson; Mailton, Rodolfo Filemon, Sabino e William Matheus; Hugo Moura, Mateus Sales e Giovanni Augusto; Neilton, Robson e Rodrigo Muniz.

Bahia

Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Zeca; Gregory, Ronaldo e Daniel; Elber, Fessin e Gilberto.

Técnico: Mano Menezes

Local: Couto Pereira

Horário: 18h

Árbitro: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

