O goleiro Wilson espera que a vitória do Coritiba sobre o Atlético-GO, pela 19ª rodada do Brasileirão, sirva para dar confiança ao time no segundo turno e tranquilidade ao novo técnico Rodrigo Santana.

publicidade

“É uma vitória importante pela dificuldade que estamos tendo na competição. Importante também para entrar no segundo turno mais confiante e dar tranquilidade para o início do Rodrigo Santana. Vamos ver se a gente deslancha na tabela”, avaliou Wilson em entrevista ao Premiere ainda no gramado do Couto Pereira.

Wilson foi importante na vitória do Coritiba, que sai momentaneamente da zona do rebaixamento. O goleiro fez duas defesas difíceis e contou com a sorte ao ver o Dragão acertar uma bola no travessão nos minutos finais. Galdezani fez o gol do triunfo, logo aos 7 minutos do primeiro tempo.

O Coxa foi comandado pelo auxiliar Pachequinho, também contratado nesta semana. Já Rodrigo Santana vai estrear contra o Internacional no domingo (8), no Beira-Rio.

+ Mais do Coxa:

+ As notas de Coritiba x Atlético-GO

+ Melhor que Mano e Roger e discípulo de Carille. Conheça Rodrigo Santana, técnico do Coritiba

+ Chapa de Vialle é a primeira a registrar candidatura no Coritiba