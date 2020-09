O Coritiba encaminhou a contratação do volante paraguaio Ramón Martínez, que estava sem espaço no Atlético-MG. O jogador de 24 anos soma quatro convocações para a seleção de seu país. O Coxa confirmou as tratativas em seu site oficial.

publicidade

Martínez chegou ao Galo em julho de 2019, vindo do Guaraní-PAR, mas não se firmou na equipe mineira, que pagou R$ 8,7 milhões pelo atleta.

Em 2019, foram apenas 11 jogos. Já em 2020, entrou em campo somente três vezes, tendo sido a última delas ainda em fevereiro, no Campeonato Mineiro.

O jogador há havia sido avisado pelo Atlético-MG que não estava nos planos de Jorge Sampaoli e vinha treinando com o time de transição dos mineiros.

+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

publicidade

“Volante de 1,86m, Ramón Martínez foi revelado pelo Guaraní em 2015 e campeão do Clausura de 2016 e da Copa Paraguai em 2018”, destaca o Coritiba em seu site oficial.

“O atleta deve desembarcar em Curitiba no início da próxima semana e deve passar pelos protocolos de contratação antes de assinar contrato de empréstimo, até o final do Brasileirão”, completa o Coxa.

Caso tenha a contratação confirmada, Martínez disputará posição no elenco comandado por Jorginho com Matheus Sales, Hugo Moura, Matheus Galdezani e Matheus Bueno.

+ Mais do Coxa:

+ Invicto, Jorginho projeta Coritiba na primeira página da classificação

+ Cristian Toledo: 0x0 justo e que mostrou um Coxa mais seguro

+ “O Coritiba é fundamental na minha vida”, diz Sabino, que fala sobre presente e futuro

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?