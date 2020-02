LONDRINA 2 X 3 CORITIBA

De virada, o Coritiba venceu o Londrina por 3 a 2, neste domingo (2), no Estádio do Café, em Londrina, pela quinta rodada do Campeonato Paranaense. O meia Ruy, que não atuava na equipe desde 2018, marcou dois golaços, Sassá fez o terceiro em cobrança de pênalti. Já o Tubarão balançou as redes duas vezes com o atacante Junior Pirambu.

continua depois da publicidade

+ Confira a tabela e a classificação do Campeonato Paranaense!

Gols de Londrina x Coritiba; assista!

Com a vitória, o Coxa chegou aos 11 pontos, agora na vice-liderança do Estadual – podendo perder uma posição. Já o Londrina caiu para a quinta posição, com nove pontos. O Coxa volta a campo apenas no próximo sábado (8), às 17h, contra o União, no Couto Pereira. Já o Tubarão tem compromisso pela Copa do Brasil já na quarta-feira (5), às 20h30, contra o XV de Piracicaba.

+ Saiba como assistir aos jogos do Paranaense pelo celular, computador ou Smart TV

O técnico Eduardo Barroca mudou o planejamento e optou por ainda não colocar o time titular. Rhodolfo, Matheus Sales, Rafinha e Robson nem viajaram à Londrina. As novidades do Coxa foram então Natanael, jovem da base, Matheus Bueno e Ruy. O meia, inclusive, foi o herói improvável do Coritiba na partida.

+ Blog do Cristian: a trollagem de Barroca deu certo

Em campo, o Londrina foi melhor na etapa inicial. Aos 25 minutos, após boa triangulação, Junior Pirambu recebeu na área e abriu o placar. Mas, oito minutos depois, Ruy empatou após um chute de fora da área que desviou na defesa. Novamente apareceu a boa chegada do Tubarão pela direita, Marcelinho tocou para Pirambu que mandou sem chances para Muralha, 2 a 1. Contudo, no último lance do primeiro tempo, Ruy cobrou uma falta com perfeição e empatou o jogo mais uma vez. Pirambu e Ruy fizeram um embate à parte na etapa inicial.

+ Veja como foi o jogo entre Londrina x Coritiba

No segundo tempo, o Coritiba voltou melhor e dominou o jogo, melhorando defensivamente e trocando muitos passes ofensivos. Aos 12 minutos, Sassá, depois de já ter assustado Matheus Albino em uma cabeçada, sofreu falta na área. O próprio camisa 99 foi para a cobrança e marcou seu primeiro gol com a camisa do Coritiba, com direito a “Sassarrada” na comemoração. O Londrina tentou apertar no fim, mas não conseguiu igualar o placar.

Próximos jogos do Coritiba

08/02, Couto Pereira, Coritiba x União Beltrão

12/02, Arena da Amazônia, Manaus x Coritiba

16/02, Estádio Olímpico Regional, Cascavel CR x Coritiba

+ Quer assistir aos jogos do Paranaense ao vivo? Assine a DAZN com 30 dias grátis”

Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE

1ª FASE – 5ª RODADA

LONDRINA 2 X 3 CORITIBA

Londrina: Matheus Albino; Pastor, Willian Correia, Augusto e Igor Miranda (Matheus Olavo); Anderson, Pedro Cacho e Danilo; Uelber (Juan), Junior Pirambu (Gabriel Barbosa) e Marcelinho. Técnico: Alemão

Coritiba: Alex Muralha; Natanael, Sabino (Rodolfo), Rafael Lima e William Matheus; Matheus Bueno, Renê Júnior, Thiago Lopes (Caetano) e Ruy (Igor Jesus); Welissol e Sassá. Técnico: Eduardo Barroca

Local: Estádio do Café, em Londrina

Árbitro: Adriano Milczvski

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Flavio Augusto Alves

Gols: Junior Pirambu, 25 e 38 do 1º (LEC); Ruy, 33 e 47 do 1º (CFC); Sassá, 12 do 2º.

Cartões amarelos: Pedro Cacho e Pastor (LEC); Matheus Bueno (CFC);

Público e Renda: 3.082 pagante (3.510 total) / R$ 40.467,00