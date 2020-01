O lateral-direito Yan Couto, 17 anos, está acertando sua transferência do Coritiba para o Barcelona, da Espanha. A informação foi dada Goal.com e confirmada pela Gazeta do Povo/Tribuna do Paraná.



A reportagem apurou que a proposta é de 5 milhões de euros (R$ 23,9 milhões, na cotação atual). O valor ainda pode aumentar de acordo com metas por produtividade, previstas no contrato. Procurado, o empresário Marcelo Robalinho não respondeu a reportagem.

“A conversa já tem algumas semanas, desde o final da Série B, com família e agentes. Abrimos negociações com alguns clubes, o Barcelona foi um deles e foi quem mais avançou. Está muito próxima disso (fechar), mas não posso cravar. Pode ser que aconteça e são bem expressivos. Se somarmos com bônus é maior que 5 mi de euros”, disse o presidente do Coritiba, Samir Namur, ao BandSports.



A venda de Yan, inclusive, está inclusa dentro do orçamento previsto pela diretoria para essa temporada. De acordo com Namur, a transação “é um valor muito importante para o Coritiba organizar casa”.



O lateral tem vínculo até dezembro de 2020 e poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir da metade do ano, com risco de sair de graça no início do ano que vem. Caso a negociação se confirme, a atleta só vai efetivamente para a Europa quando completar 18 anos, que ele faz em junho deste ano.



Criado nas categorias de base, Yan Couto ainda não estreou profissionalmente, mas é um dos jogadores mais promissores da idade. Ele foi campeão mundial do sub-17 pelo Brasil, no ano passado.

