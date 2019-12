O Coritiba tentou a contratação do atacante Vagner Love e do zagueiro Miranda para a temporada 2020. A informação foi revelada nesta segunda-feira (23) pelo presidente do Coxa, Samir Namur, durante entrevista na rádio oficial do clube.

Questionado sobre possíveis reforços, o dirigente foi sucinto ao responder sobre o jogador do Corinthians. “Esse foi um quase, mas é não também. O Corinthians não liberou”, disse o dirigente.

Aos 35 anos, Vágner Love voltou ao Timão neste ano. No total, disputou 59 jogos, sendo titular em 40 deles, marcando 11 gols. Ele tem vínculo com a equipe do Parque São Jorge até dezembro de 2020 e está nos planos do técnico Tiago Nunes.

Já a situação de Miranda foi mais por uma vontade do jogador. Aos 35 anos, o zagueiro, revelado no Alviverde, está no Jiangsu Suning, da China, pra onde se transferiu na metade do ano. Com dois anos de contrato por lá, o atleta ‘adiou’ a vontade de voltar ao Coritiba.

Miranda visitou o Couto Pereira no meio do ano e já manifestou desejo de voltar, mas mais pra frente. Foto: Jonathan Campos/Arquivo

“Foi feita uma proposta de retorno para o Miranda, mas ele fica mais uma temporada la na China. Ele declinou no momento”, completou o presidente.

