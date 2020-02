O Coritiba vai “dormir” na liderança do Campeonato Paranaense após aplicar um massacre. Na tarde deste sábado (08), o Alviverde bateu o União por 6×1, no Couto Pereira, pela sexta rodada do Campeonato Paranaense. Em um jogo movimentado, com gols de Ruy, dois de Rafinha, dois de Sassá, um de Thiago Lopes, e uma bicicleta do adversário, o Alviverde, ao vencer, assumiu a ponta da tabela. Com 14 pontos, o Coxa, precisará esperar o fechamento da rodada para saber se continua na posição.

Veja os gols:

