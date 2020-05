O Coritiba revelou na tarde desta quarta-feira (20) que os testes do coronavírus feitos em jogadores e comissão técnica deram todos negativos. Foram 50 avaliações realizadas para que o Coxa inicie os trabalhos presenciais conforme protocolo de segurança feito pelo clube.

Após o período de férias concedido a todo o elenco, os treinamentos passaram a ser online. Já foram 20 dias de trabalho. Segundo nota divulgada pelo Verdão, a volta aos treinos presenciais será feita com grupos divididos por diferentes horários.

A testagem do Coritiba foi feita em parceria com a empresa Mantis Diagnósticos. As avaliações foram feitas na última terça-feira, no CT da Graciosa. Todos os jogadores foram testados, assim como membros da comissão técnica. O técnico Eduardo Barroca, por exemplo, que está no Rio de Janeiro, ainda não foi testado.

No total, o clube programa ainda mais duas fases de testes.

