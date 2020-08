O Coritiba não relacionou o lateral-direito Patrick Vieira, o zagueiro Rodholfo e o meia Gabriel para a partida contra o Bahia, nesta quarta-feira (12), às 20h30, em Pituaçu, pela segunda rodada do Brasileirão.

Vieira e Gabriel foram titulares na estreia, derrota por 1×0 para o Internacional, no último sábado (8), no Couto Pereira. Oficialmente, o Coxa não informa o motivo das ausências, mas os jogadores foram poupados por desgaste físico. Já Rhodolfo havia sido poupado contra o Colorado.

Por outro lado, o atacante Neilton viajou com a delegação e será observado pelo técnico Eduardo Barroca, mas não deve ficar no banco de reservas. O clube não tem divulgado os relacionados para suas partidas, devido às possíveis baixas que possam ocorrer após os resultados dos testes de Covid-19.

Situação de Nathan Ribeiro, Matheus Sales e Giovanni no Coritiba

Após sofrerem lesões, o trio está em estágios diferentes de recuperação. Nathan Ribeiro está recuperado de uma lesão no tornozelo esquerdo e já voltou a treinar com o grupo. Após longo período afastado, entretanto, ainda busca a melhor forma física.

Já Matheus Sales e Giovanni estão em fase de transição, com o volante em estágio mais avançado. Seguem de fora, ainda, o meia Thiago Lopes, com uma lesão no pé, e os meias Giovanni Augusto e Rafinha.

Provável time do Coritiba contra o Bahia

Diante disso, o Coxa deve iniciar com Wilson; Natanael, Rodolfo Filemon, Sabino e William Matheus; Nathan Silva, Galdezani e Renê Júnior; Wellissol, Robson e Igor Jesus.

