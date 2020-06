O Coritiba lançou, na última quarta-feira (24), uma promoção que levará dois casais para jantar no gramado do Couto Pereira, com serviços do restaurante Terrazza 40, no próximo domingo (28), quando se comemora o Dia Internacional do Orgulho LGBTI+.

publicidade

Desta forma, o Coxa selecionará casais de torcedores, de preferência sócios, através das redes sociais. O primeiro será escolhido através de um sorteio entre aqueles que seguirem os perfis do Alviverde e do Terrazza 40 no Instagram e marcar um amigo em cada comentário. O segundo será por meio de fotos. Cada casal terá que postar uma imagem romântica com a camisa do Coritiba e a #Nós2noCouto.

O resultado será divulgado no sábado (27), véspera do jantar. O clube afirmou que todas as medidas de segurança à saúde dispostas pela prefeitura de Curitiba serão consideradas e que, em caso de chuva, o jantar será nos camarotes, com vista para o gramado.

“O Coritiba fica muito honrado em ter a parceria e a chancela do restaurante Terrazza 40 nessa ação que vem para somar e mostrar que o Coxa é um clube do povo, em que todos têm voz e participação. A promoção agrega ainda mais valor ao posicionamento que o Coritiba tem nas redes sociais em uma ação inovadora, dando ainda mais visibilidade às pessoas LGBTI+”, disse o diretor de marketing do Coxa, Rafael Saling.

+ Mais do Coxa:

+ Confira as cinco maiores revelações da história do Coritiba

+ Matheus Sales espera renovar contrato com o Coritiba

+ Cria da base do Coritiba está na mira de Bayern e PSG

publicidade

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?