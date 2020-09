O meio-campista Martín Sarrafiore, 23 anos, é o novo reforço do Coritiba. O argentino ainda não foi confirmado pela diretoria alviverde, porém, o seu nome já consta no Boletim Informativo Diário da CBF com a camisa do Coxa.

O contrato é válido até o final do Brasileirão. Os salários do atleta serão pagos integralmente pelo Verdão.

Sarrafiore é o terceiro reforço contratado pelo Coritiba sob o comando do técnico Jorginho e do diretor de futebol Paulo Pelaipe. Anteriormente, o clube trouxe os volantes Hugo Moura, do Flamengo, e Ramón Martínez, do Atlético-MG.

O gringo disputará posição com Giovanni e Giovanni Augusto.

