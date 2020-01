Classificado antecipadamente e com um time misto, o Coritiba perdeu por 2 a 0 para o São Bento, na tarde desta sexta-feira (10), no Canindé, pela terceira rodada do grupo 32 da Copinha 2020.



Com a derrota, o Coxa perdeu a liderança da chave para o próprio time paulista e avançou para o mata-mata na segunda posição. A equipe coxa-branca enfrentará o líder do grupo 31, ainda não definido – Ceará, São Caetano e Nacional-SP estão no páreo.



Precisando de pelo menos um empate para passar de fase, o São Bento começou o jogo com intensidade superior ao Coritiba, que apresentava dificuldades no jogo coletivo e dependia de lances individuais para gerar perigo.

Mas os paulistas eram melhores. Logo aos 17 minutos, o atacante Cristiano aproveitou cruzamento da esquerda e, de cabeça, abriu o placar no Canindé. Foi o primeiro gol sofrido pelo Coxa na disputa.

A pressão adversária continuava. Aos 33, após saída atabalhoada do goleiro coxa-branca Marco Amorim, que acabou lesionado e substituído após o lance, Matheus ampliou para o São Bento.



Na etapa final, com alterações, o Coritiba melhorou de rendimento. Aos 11, Tiago recebeu cruzamento livre na área, mas cabeceou para fora, desperdiçando a chance de diminuir a desvantagem.

Aos 17 da etapa final, o artilheiro do Coxa na disputa, José Daniel, saiu do banco e entrou em ação na vaga de Messias.

O Coxa até pressionou e melhorou de rendimento com a entrada de outros titulares, mas não o suficiente para reverter o resultado adverso.

