O meia-atacante Rafinha segue no Coritiba para 2020. Após anunciar no fim da temporada passada que pensava em “pendurar as chuteiras”, por ter sofrido com lesões, o jogador de 36 anos se reapresentou ao clube no início desta temporada e treina com o grupo comandado pelo técnico Eduardo Barroca.



Ídolo coxa-branca, o jogador foi decisivo na campanha da Série B em 2019 que terminou com o acesso do Alviverde. Em um dos momentos marcantes da última temporada, o jogo em que o Coxa venceu de virada o São Bento por 2×1, e iniciou uma reação no campeonato, Rafinha jogou machucado desde os 15 minutos da segunda etapa e ainda assim conseguiu fazer o gol da vitória. Na ocasião, o técnico Umberto Louzer já tinha feito três substituições e o meia-atacante precisou jogar ‘no esforço’ até o apito final. Mesmo mancando e parando em campo demonstrando dores, ele ainda balançou as redes e levou as arquibancadas à loucura.



Desde maio do ano passado no Coritiba, em sua segunda passagem ao Alto da Glória, Rafinha esteve em campo em 22 jogos da Segundona, balançou as redes duas vezes e deu três assistências. Durante esse período, o camisa 7 conviveu com lesões que o impediram de atuar em mais compromissos.



Em novembro, após voltar de um novo período no departamento médico, e atuar na vitória sobre o Oeste, ele desabafou. “Tenho uma decisão pra tomar até o final do ano, mas tenho contrato e vou cumprir, dependendo do que possa acontecer. A decisão é minha e da minha família. Em momento nenhum eu conversei com o pessoal daqui se ia parar ou não. A minha decisão, o que vai acontecer, eu deixo nas mãos de Deus e pra pensar depois que acabar o campeonato”, afirmou, antes de o acesso ser confirmado.



O contrato do atleta com o Coxa vai até abril de 2021. Desde o dia 2 de janeiro, quando o elenco se reapresentou, no CT da Graciosa, Rafinha vem participando de todas as atividades.

